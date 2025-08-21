أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 22:49

كتب : محمود حمدي

شيكو بانزا - الزمالك ضد مودرن

سجل الأنجولي شيكو بانزا أول أهدافه بقميص الزمالك في مسابقة الدوري المصري.

وانضم شيكو بانزا إلى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وسجل شيكو بانزا الهدف الثاني للزمالك في شباك مودرن سبورت عند الدقيقة 48 من المباراة.

واستغل شيكو بانزا تمريرة من خوان ألفينا إلى شيكو بانزا وسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد أبو جبل قبل أن تسقط من يده وتسكن الشباك.

وبات شيكو بانزا ثامن لاعب أنجولي يسجل في الدوري المصري والأنجولي الأول الذي يسجل مع الزمالك.

الهدافون الأنجوليون في الدوري المصري

فلافيو - الأهلي

جليبرتو - الأهلي

أفيلينو - الأهلي

جيرالدو - الأهلي

مابولولو - الاتحاد

ديلسون كاموني - أسوان - زد

أري بابل - الإسماعيلي

شيكو بانزا الزمالك مودرن سبورت
