كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

ليبزاث أوفايي

حطم نادي أورلاند بيراد الأمريكي الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية بالتعاقد مع المكسيكية ليبزاث أوفايي.

وانضمت المكسيكية التي تشغل مركز الجناح من أونال تيجيريس المكسيكي للفريق الأمريكي مقابل 1.5 مليون دولار.

وحطم ذلك الانتقال صفقة انضمام أوليفيا سميث من ليفربول إلى أرسنال في الصيف الجاري مقابل 1 مليون دولار.

ليبزاث أوفايي صاحبة الـ 25 عاما وقعت لمدة موسمين مع الفريق المتوج بلقب الدوري الأمريكي للسيدات.

Lizbeth Ovalle

وقالت أوفايي عبر موقع النادي: "جئت هنا بهدف واضح وهو الفوز بالألقاب وترك بصمة في النادي، ومستعدة لتقديم كل شيء لجعل الفريق منافسا".

وبدأت أوفايي مسيرتها مع تيجيريس في 2017 وفاز بلقب الدوري 6 مرات ورحلت عن الفريق وهي في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين له.

وسجل أوفايي 136 هدفا وصنعت 103 في 294 مباراة خلال 8 مواسم.

كما خاضت 81 مباراة دولية بقميص منتخب المكسيك وسجلت 20 هدفا

