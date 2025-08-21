حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير

شبه حازم إمام نجم الزمالك التاريخي، اللاعب البرازيلي جوان ألفينا جناح الزمالك بـ خالد الغندور.

وسجل جوان ألفينا أول أهدافه بقميص الزمالك في مواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ونجح ألفينا في الدقيقة 13 في المرور بشكل رائع وتسديد كرة في الزاوية البعيدة لتسكن شباك محمد أبو جبل حارس مودرن سبورت.

وأضاف حازم إمام في تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت "أشياء كثيرة تحسنت في الزمالك اليوم خصوصا الشق الهجومي."

وأكمل "خوان ألفينا تصرف بشكل رائع في الهدف وأحببته في احتفاله بالهدف مع الجمهور."

وتابع "أسلوب لعبه يذكرني بخالد الغندور عندما كان صغيرا."

وأتم "أتمنى فقط ألا يصله عرض في شهر يناير وهذه الأشياء الغريبة التي تحدث مع لاعبي الزمالك".

وانضم جوان ألفينا لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ألكسندريا الأوكراني.

وأصبح جوان ألفينا الاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

ويتصدر البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي الحالي وبيراميدز السابق القائمة بعدما سجل 8 أهداف في الدوري المصري.

ويعد خالد الغندور أحد نجوم الزمالك التاريخيين وكان قائدا للفريق خلال الفترة من 1997 حتى 2003.

وتوج الغندور مع الزمالك بـ16 بطولة محلية وقارية عبر تاريخه.

الزمالك حازم إمام خالد الغندور جوان ألفينا
