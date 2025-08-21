تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟.. سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

إبيريتشي إيزي - كريستال بالاس

يغيب إيبيريتشي إيزي نجم كريستال بالاس عن مواجهة فريقه أمام فريدريكستاد النرويجي في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن إبلاغ إيزي مدربه بعدم خوض المباراة.

وذكرت سكاي "إيزي أبلغ أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس بعدم خوضه مباراة فريدريكستاد بسبب مرضه".

وتقام مباراة كريستال بالاس أمام فريدريكستاد في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل 28 أغسطس.

وكان موقع ذا أثلتيك أكد توصل أرسنال إلى اتفاق مع كريستال بالاس لضم إيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع أن إيزي سينضم إلى أرسنال مقابل 68 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل الرقم الذي كان توتنام مستعدا لدفعه.

وكان توتنام هوتسبير توصل إلى اتفاق مع كريستال بالاس في وقت سابق لضم الجناح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، بعد محادثات دارت بين ستيف باريش رئيس كريستال بالاس، ونظيره دانيال ليفي.

ولكن رغم الاتفاق أبدى أرسنال استعداده لتلبية نفس الشروط خاصة بعد إصابة كاي هافيرتز.

وتعرض هافيرتز لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى قوة إصابته ومدة غيابه.

إيزي المعروف بتشجعيه لنادي أرسنال في صغره ولعبه في أكاديمية النادي، سجل الموسم الماضي 9 أهداف في آخر 13 مباراة مع كريستال بالاس، بينهم هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وشارك إيزي في تتويج فريق كريستال بالاس ببطولة دوري المؤتمر بعد الفوز على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس قادمًا من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إيزي في 167 مباراة مع كريستال بالاس، مسجلاً 40 هدفًا.

كما شارك مع منتخب إنجلترا 12 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.

كريستال بالاس دوري المؤتمر إيزي
