رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا

رفضت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا AFR إقامة أي مباراة في الدوري الإسباني خارج إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني في ميامي.

وذكرت رابطة اللاعبين في إسبانيا في بيان عبر موقعها الرسمي: "اجتمعت الرابطة ظهر اليوم لتقييم الطلب الذي أعلنه الاتحاد الإسباني، والذي سيقدمه إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي (فيفا) بإقامة مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم خارج إسبانيا".

وأوضح بيان الرابطة "طلبنا تقريرًا مفصلا، ونعتقد أنه بسبب نقص المعلومات فإن البدء في إجراءات مشروع تروج له الرابطة وتمت الموافقة عليه دون أي معلومات، يعد عدم احترام للاعبي كرة القدم في إسبانيا".

وتابع "نريد الاحترام والشفافية، ونطالب المؤسسات الإسبانية المعنية بتقديم المعلومات المتعلقة بهذا المشروع الذي من شأنه أن يغير شكل البطولة، والذي يتطلب الحوار والتفاوق والاتفاق المسبق مع جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم بإسبانيا".

بيان الاتحاد الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيرسل الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي يويفا والاتحاد الدولي فيفا للحصول على ترخيص بإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي وفقًا للوائح المباريات الدولية لفيفا والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتابع الاتحاد في بيانه "بعد استلام وتدقيق الوثائق الواردة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، سيقدم الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي طلبًا لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من قبل فيفا للمباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر 2025، وفقًا للوائح المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

وكان برشلونة قد توج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بعد أن حسمه قبل جولتين على النهاية.