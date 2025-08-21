خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

مران الأهلي - محمد الشناوي

تدرب محمد الشناوي حارس الأهلي بشكل منفرد اليوم الخميس في ملعب التتش في مقر النادي.

يأتي ذلك بعد حضوره تشييع جثمان والده أمس الأربعاء الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن والد الشناوي توفي في حادث سير على طريق الواحات.

أخبار متعلقة:
ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي خبر في الجول - الأهلي لم يفاوض مزيزي.. وناد سعودي ينافس الترجي على ضمه رئيس لجنة مشروع استاد الأهلي: لا توجد مشكلة في عمليات الحفر بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مصطفى يونس لمدة 3 أشهر

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي تدرب بشكل منفرد رغم حصول لاعبي الأهلي على راحة من المران.

ويستعد الأهلي للقاء غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

ولم يشارك الشناوي في أول جولتين مع الأهلي إذ جلس على مقاعد البدلاء لصالح مصطفى شوبير.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2 في الجولة الأولى ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1.

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل
أخر الأخبار
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا 10 دقيقة | الدوري المصري
هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟ 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي 20 دقيقة | سعودي في الجول
البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري 20 دقيقة | الكرة المصرية
دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511788/خبر-في-الجول-الشناوي-يتدرب-في-الأهلي-منفردا