خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا

تدرب محمد الشناوي حارس الأهلي بشكل منفرد اليوم الخميس في ملعب التتش في مقر النادي.

يأتي ذلك بعد حضوره تشييع جثمان والده أمس الأربعاء الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن والد الشناوي توفي في حادث سير على طريق الواحات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي تدرب بشكل منفرد رغم حصول لاعبي الأهلي على راحة من المران.

ويستعد الأهلي للقاء غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

ولم يشارك الشناوي في أول جولتين مع الأهلي إذ جلس على مقاعد البدلاء لصالح مصطفى شوبير.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2 في الجولة الأولى ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1.