خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:46
كتب : FilGoal
تدرب محمد الشناوي حارس الأهلي بشكل منفرد اليوم الخميس في ملعب التتش في مقر النادي.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
يأتي ذلك بعد حضوره تشييع جثمان والده أمس الأربعاء الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.
وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن والد الشناوي توفي في حادث سير على طريق الواحات.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي تدرب بشكل منفرد رغم حصول لاعبي الأهلي على راحة من المران.
ويستعد الأهلي للقاء غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.
ولم يشارك الشناوي في أول جولتين مع الأهلي إذ جلس على مقاعد البدلاء لصالح مصطفى شوبير.
وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2 في الجولة الأولى ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1.
نرشح لكم
البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل