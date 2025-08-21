ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

الأهلي السعودي

يقترب ثنائي الأهلي السعودي عبد الإله الخيبري، وزياد الجهني عن الغياب عن مواجهة الفريق أمام النصر في السوبر السعودي.

ويلتقي الأهلي والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثالثة عصر السبت، في هونج كونج.

وكشفت صحيفة اليوم عن غياب ثنائي الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

وغاب الثنائي عن مواجهة الأهلي ضد القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي للسبب ذاته.

ويعاني عبد الإله الخيبري من إصابة على مستوي عضلة الفخذ.

وسيخضع النثائي لفحوصات طبية لحسم موقفهما النهائي من المباراة، بحسب الصحيفة السعودية.

وفاز الأهلي على حساب القادسية بنتيجة 5-1 في نصف النهائي.

وحقق الأهلي لقب السوبر السعودي مرة وحيدة عام 2016، فيما حقق النصر لقبين عامي 2019، و2020.

