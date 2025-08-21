البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري

سجل الجناح البرازيلي جوان ألفينا لاعب الزمالك أول أهدافه مع الفريق بشكل عام وفي مسابقة الدوري بشكل خاص.

وانضم جوان ألفينا لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ألكسندريا الأوكراني.

وأحرز جوان ألفينا هدف الزمالك الأول في شباك مودرن سبورت في الدقيقة 13 من المباراة.

واستغل تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ثم راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

يا جمالك يا برازيلي 💥.. خوان ألفينا يسجل أول أهدافه مع الزمالك من مهارة ولا أروع ⚽ pic.twitter.com/PnwjIXrlUx — ON Sport (@ONTimeSports) August 21, 2025

وأصبح جوان ألفينا الاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

ويتصدر البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي الحالي وبيراميدز السابق القائمة بعدما سجل 8 أهداف في الدوري المصري.

الهدافون البرازيليون في الدوري المصري

كينو – بيراميدز 8 أهداف

ريبامار – بيراميدز هدفان

جونيور – المريخ هدفان

إيفرتون دا سيلفا – بيراميدز هدف

فابيو جونيور – الأهلي هدف

بينيو – الأهلي هدف

كارلوس إدواردو – بيراميدز هدف

جون لينيون – طلائع الجيش هدف

برونو سافيو – الأهلي هدف

جانكارلو – الاتحاد هدف

جوان ألفينا – الزمالك هدف