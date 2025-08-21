البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:35

كتب : محمود حمدي

جوان ألفينا - الزمالك ضد مودرن

سجل الجناح البرازيلي جوان ألفينا لاعب الزمالك أول أهدافه مع الفريق بشكل عام وفي مسابقة الدوري بشكل خاص.

وانضم جوان ألفينا لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ألكسندريا الأوكراني.

وأحرز جوان ألفينا هدف الزمالك الأول في شباك مودرن سبورت في الدقيقة 13 من المباراة.

أخبار متعلقة:
تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن خدمة في الجول - بدون مباراة الزمالك وفاركو.. فتح باب حجز مباريات الجولة 4 من الدوري المصري الزمالك يتقدم بمناشدة للرئيس السيسي من أجل استعادة أرض فرع أكتوبر مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس جلسة لبيب والمندوه مع وزير الإسكان

واستغل تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ثم راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأصبح جوان ألفينا الاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

ويتصدر البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي الحالي وبيراميدز السابق القائمة بعدما سجل 8 أهداف في الدوري المصري.

الهدافون البرازيليون في الدوري المصري

كينو – بيراميدز 8 أهداف

ريبامار – بيراميدز هدفان

جونيور – المريخ هدفان

إيفرتون دا سيلفا – بيراميدز هدف

فابيو جونيور – الأهلي هدف

بينيو – الأهلي هدف

كارلوس إدواردو – بيراميدز هدف

جون لينيون – طلائع الجيش هدف

برونو سافيو – الأهلي هدف

جانكارلو – الاتحاد هدف

جوان ألفينا – الزمالك هدف

الزمالك الدوري المصري جوان ألفينا
نرشح لكم
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود
أخر الأخبار
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا 10 دقيقة | الدوري المصري
هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟ 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي 21 دقيقة | سعودي في الجول
البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511785/البرازيلي-رقم-11-جوان-ألفينا-يسجل-أول-أهدافه-في-الدوري