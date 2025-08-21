انتهت في الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

زد - سيراميكا كليوباترا

يلعب سموحة ضد زد في الجولة الثالثة في الدوري المصري.

تابع من هنا

------

ق 30 تقنية الفيديو تحتسب الهدف.. 1-1

ق 27 هدف غير محتسب لزد سجله مصطفى سعد وألغاه حامل الراية بداعي التسلل

ق 10: صامويل أمادي يسجل الأول لسموحة بعد كرة شتتها المدافع من على خط المرمى

بداية المباراة

زد سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري انتهت في الدوري - مودرن سبورت (1)-(2) الزمالك.. 3 نقاط ثمينة تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة
أخر الأخبار
بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار 47 دقيقة | رياضة نسائية
حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟.. سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا ساعة | الدوري المصري
هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511783/مباشر-الدوري-المصري-سموحة-1-1-زد-دقائق-أخيرة