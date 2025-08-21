مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 21:05

كتب : FilGoal

زد - سيراميكا كليوباترا

يلعب سموحة ضد زد في الجولة الثالثة في الدوري المصري.

--

--

ق 30 تقنية الفيديو تحتسب الهدف.. 1-1

ق 27 هدف غير محتسب لزد سجله مصطفى سعد وألغاه حامل الراية بداعي التسلل

ق 10: صامويل أمادي يسجل الأول لسموحة بعد كرة شتتها المدافع من على خط المرمى

بداية المباراة

زد سموحة الدوري المصري
