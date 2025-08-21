مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك ضد مودرن سبورت على استاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.

ق43 تسديدة قوية من حسام حسن مهاجم مودرن سبورت وتصدي رائع من محمد صبحي.

ق21 هجمة جديدة خطيرة عن طريق محمد دسوقي لاعب مودرن يبعدها محمود بنتايك ظهير الزمالك ببراعة.

ق17 عرضية خطيرة وضربة رأسية من محمود رزق مدافع مودرن تمر بجوار مرمى الزمالك.

ق13 تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى خوان ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ق7 تمريرة متقنة من محمود بنتايك في اتجاه عدي الدباغ المنفرد بالمرمى لكن تصدي رائع من محمد أبو جبل

انطلاق المباراة

