انتهت في الدوري - مودرن سبورت (1)-(2) الزمالك.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

جوان ألفينا - الزمالك ضد مودرن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك ضد مودرن سبورت على استاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.

لمتابعة مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90 تمريرة من أدم كايد في اتجاه أحمد شريف الذي سدد كرة قوية أبعدها دفاع مودرن سبورت

ق60 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق غنام محمد تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

ق58 جووول اول لمودرن سبورت: كرة عرضية من ركلة حرة لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي حاول محمود الونش تشتيت الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك.

ق48 جووول الثاني للزمالك: تمريرة من خوان ألفينا إلى شيكو بانزا الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد أبو جبل قبل أن تسقط من يده وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من حسام حسن مهاجم مودرن سبورت وتصدي رائع من محمد صبحي.

ق21 هجمة جديدة خطيرة عن طريق محمد دسوقي لاعب مودرن يبعدها محمود بنتايك ظهير الزمالك ببراعة.

ق17 عرضية خطيرة وضربة رأسية من محمود رزق مدافع مودرن تمر بجوار مرمى الزمالك.

ق13 تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى خوان ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ق7 تمريرة متقنة من محمود بنتايك في اتجاه عدي الدباغ المنفرد بالمرمى لكن تصدي رائع من محمد أبو جبل

انطلاق المباراة

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت
