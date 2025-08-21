منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين

منتخب الناشئين أحمد الكاس كأس الخليج تحت 20 سنة
نرشح لكم
قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية اتحاد الكرة والرابطة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي كأس الخليج - 25 في قائمة منتخب مصر للناشئين المسافرة إلى السعودية متألقون في الدوري يقدمون الحلول لمنتخب مصر الثاني في الجول يكشف ملامح من قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم خبر في الجول - حلول منتخب مصر لأزمة إصابات الدفاع أمام إثيوبيا وبوركينا أزمة دفاعية تواجه منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب
أخر الأخبار
حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا في يناير 14 ثاتيه | الدوري المصري
تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟ سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا 23 دقيقة | الدوري المصري
هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟ 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي 34 دقيقة | سعودي في الجول
البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري 34 دقيقة | الكرة المصرية
دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511781/منتخب-الناشئين-يفوز-على-السعودية-بثلاثية-استعدادا-لكأس-الخليج