منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:38
كتب : FilGoal
نرشح لكم
قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية اتحاد الكرة والرابطة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي كأس الخليج - 25 في قائمة منتخب مصر للناشئين المسافرة إلى السعودية متألقون في الدوري يقدمون الحلول لمنتخب مصر الثاني في الجول يكشف ملامح من قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم خبر في الجول - حلول منتخب مصر لأزمة إصابات الدفاع أمام إثيوبيا وبوركينا أزمة دفاعية تواجه منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب