تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن

خاض محمد السيد لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة مودرن سبورت.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد محمد السيد من قائمة الفريق لخوض المباراة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط: محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد

الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - جوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - أحمد فتوح - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - نبيل عماد - سيف جعفر - آدم كايد - أحمد شريف - ناصر منسي.