بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة

اعترف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود، غياب فريقه عن التوفيق في مباراته أمام المقاولون العرب.

ونجح حرس الحدود في الخروج بنقطة التعادل أمام المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وأوضح بسيوني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام فريق قوي مثل المقاولون بقيادة محمد مكي".

لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود حرس الحدود يبدأ مشواره في الدوري بالفوز على البنك بصاروخية الشيخ

وأكمل "طرد محمد بيومي لعبنا 25 دقيقة بالإضافة للوقت بدل الضائع منقوصي العدد، أمام فريق قوي مثل المقاولون".

وأتم "من الجيد أن تحقق نقطة في مباراة لم تكن موفقا فيها".

وحصد المقاولون نقطته الثانية هذا الموسم في المركز الـ18، فيما حصد حرس الحدود نقطته الرابعة من تعادل وفوز في المركز التاسع.

ويلتقي حرس الحدود أمام المصري في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل 26 أغسطس.

وفاز حرس الحدود في الجولة الثانية أمام البنك الأهلي بهدف نظيف، فيما لم يخض مواجهة الجولة الأولى "باي".

حرس الحدود المقاولون عبد الحميد بسيوني
