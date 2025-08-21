مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:27

كتب : FilGoal

محمد مكي - المقاولون العرب

يرى محمد مكي المدير الفني للمقاولون العرب، أن مواجهة فريقه أمام حرس الحدود كانت مباراة في اتجاه واحد.

وتعادل المقاولون العرب وحرس الحدود سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وأوضح مكي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت "لعبنا مباراة في اتجاه واحد، ولكننا لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة".

أخبار متعلقة:
لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود بعد تعرضه لحادث سير.. المقاولون العرب يطمئن الجماهير على حالة أمير عابد مؤتمر فيريرا: الملعب لم يساعدنا أمام دفاع المقاولون العرب.. وسنحاول التحسن

وأكمل "أضعنا 3 أهداف في الشوط الأول، ولم يكن لدينا ثقة في تسجيل الأهداف".

وأضاف "الشوط الثاني كان مباراة من اتجاه واحد، ولكن لم نوفق في التسجيل".

وأتم "خضنا مباراة حارس الحدود بعد مواجهة الزمالك والمباريات التي تخوضها بعد المباريات الكبيرة دائما تواجه فيها صعوبات".

وتعادل المقاولون العرب في الجولة الثانية أمام الزمالك سلبيا دون أهداف.

وحصد المقاولون نقطته الثانية هذا الموسم في المركز الـ18، فيما حصد حرس الحدود نقطته الرابعة من تعادل وفوز في المركز التاسع.

ويلتقي المقاولون أمام بتروجت في الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل.

حرس الحدود المقاولون العرب محمد مكي
نرشح لكم
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل
أخر الأخبار
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا 10 دقيقة | الدوري المصري
هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟ 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي 20 دقيقة | سعودي في الجول
البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد.. جووول بعد مراجعة الفيديو 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(1) الزمالك.. صبحي يمنع التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511778/مكي-خضنا-مواجهة-في-اتجاه-واحد-أمام-حرس-الحدود-ونعاني-من-اللمسة-الأخيرة