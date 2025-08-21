مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة

يرى محمد مكي المدير الفني للمقاولون العرب، أن مواجهة فريقه أمام حرس الحدود كانت مباراة في اتجاه واحد.

وتعادل المقاولون العرب وحرس الحدود سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وأوضح مكي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت "لعبنا مباراة في اتجاه واحد، ولكننا لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة".

وأكمل "أضعنا 3 أهداف في الشوط الأول، ولم يكن لدينا ثقة في تسجيل الأهداف".

وأضاف "الشوط الثاني كان مباراة من اتجاه واحد، ولكن لم نوفق في التسجيل".

وأتم "خضنا مباراة حارس الحدود بعد مواجهة الزمالك والمباريات التي تخوضها بعد المباريات الكبيرة دائما تواجه فيها صعوبات".

وتعادل المقاولون العرب في الجولة الثانية أمام الزمالك سلبيا دون أهداف.

وحصد المقاولون نقطته الثانية هذا الموسم في المركز الـ18، فيما حصد حرس الحدود نقطته الرابعة من تعادل وفوز في المركز التاسع.

ويلتقي المقاولون أمام بتروجت في الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل.