لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود

فرض التعادل السلبي نفسه للمرة الـ 9 هذا الموسم بين المقاولون العرب وحرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

ورفع الحرس رصيده لـ 4 نقاط من مباراتين وارتقى للمركز الثامن.

فيما حقق المقاولون العرب النقطة الثانية بتعادل سلبي ثاني تواليا من 3 مباريات.

ولم يخسر المقاولون العرب من حرس الحدود في جميع المسابقات منذ 2015.

فخاض الفريقين 11 مباراة فيما بينهما منذ ذلك الحين حقق ذئاب الجبل الفوز في 7 وتعادلا في 4.

وصف المباراة

سدد إسلام هشام كرة قوية في الدقيقة 6 تصدى لها محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 17 توغل فوزي الحناوي وسدد كرة مرت بجوار القائم.

الشوط الأول حاول فيه لاعبو المقاولون العرب عن طريق محمد عنتر التوغل صوب منطقة جزاء الضيف لكن بدون أي جديد.

وفي الشوط الثاني ضغط ذئاب الجبل بكل قوة بحثا عن التقدم بهدف أول.

تألق الزنفلي في الدقيقة 67 وتصدى لرأسية محمد حامد وحولها لركنية.

وفي الدقيقة التالية أشهر الحكم البطاقة الصفراء ثم الحمراء لمحمد بيومي بسبب اعتراضه على قراره.

وتألق الزنفلي في الدقيقة 72 وتصدى لرأسية جديدة من حامد.

ومرت فرصة عبد الرحمن جمال "سمانة" بجوار القائم بعد عرضية محمد عبد الناصر في الدقيقة 77.

وواصل الزنفلي تصدياته ومنع فرصة رأسية من محمد عبد الناصر في الدقيقة 82.

ومرت واحدة من أغرب الفرص على المقاولون العرب لحسم الانتصار القاتل لكنها مرت من أمام أوجيرا وأوتشايا أمام المرمى الخالي.

وسُجل هدفا في الدقيقة 90+5 لكن ألغي بداعي التسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو لينتهي اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين.