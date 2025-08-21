لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرض التعادل السلبي نفسه للمرة الـ 9 هذا الموسم بين المقاولون العرب وحرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

ورفع الحرس رصيده لـ 4 نقاط من مباراتين وارتقى للمركز الثامن.

أخبار متعلقة:
بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل تشكيل مودرن - حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأبو جبل أساسي إم بي سي تعلن بث الدوري الألماني لمدة 3 سنوات

فيما حقق المقاولون العرب النقطة الثانية بتعادل سلبي ثاني تواليا من 3 مباريات.

ولم يخسر المقاولون العرب من حرس الحدود في جميع المسابقات منذ 2015.

فخاض الفريقين 11 مباراة فيما بينهما منذ ذلك الحين حقق ذئاب الجبل الفوز في 7 وتعادلا في 4.

وصف المباراة

سدد إسلام هشام كرة قوية في الدقيقة 6 تصدى لها محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 17 توغل فوزي الحناوي وسدد كرة مرت بجوار القائم.

الشوط الأول حاول فيه لاعبو المقاولون العرب عن طريق محمد عنتر التوغل صوب منطقة جزاء الضيف لكن بدون أي جديد.

وفي الشوط الثاني ضغط ذئاب الجبل بكل قوة بحثا عن التقدم بهدف أول.

تألق الزنفلي في الدقيقة 67 وتصدى لرأسية محمد حامد وحولها لركنية.

وفي الدقيقة التالية أشهر الحكم البطاقة الصفراء ثم الحمراء لمحمد بيومي بسبب اعتراضه على قراره.

وتألق الزنفلي في الدقيقة 72 وتصدى لرأسية جديدة من حامد.

ومرت فرصة عبد الرحمن جمال "سمانة" بجوار القائم بعد عرضية محمد عبد الناصر في الدقيقة 77.

وواصل الزنفلي تصدياته ومنع فرصة رأسية من محمد عبد الناصر في الدقيقة 82.

ومرت واحدة من أغرب الفرص على المقاولون العرب لحسم الانتصار القاتل لكنها مرت من أمام أوجيرا وأوتشايا أمام المرمى الخالي.

وسُجل هدفا في الدقيقة 90+5 لكن ألغي بداعي التسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو لينتهي اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين.

المقاولون العرب حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل تشكيل مودرن - حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأبو جبل أساسي انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي جديد خبر في الجول - الأهلي لم يفاوض مزيزي.. وناد سعودي ينافس الترجي على ضمه رئيس لجنة مشروع استاد الأهلي: لا توجد مشكلة في عمليات الحفر
أخر الأخبار
منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج دقيقة | منتخب مصر
تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن 2 دقيقة | الكرة المصرية
بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة 7 دقيقة | الدوري المصري
مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة 13 دقيقة | الدوري المصري
لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود 25 دقيقة | الدوري المصري
بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا 29 دقيقة | ميركاتو
تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل 31 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مودرن - حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأبو جبل أساسي 42 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511777/لا-خسارة-من-2015-المقاولون-العرب-يكتفي-بنقطة-أمام-حرس-الحدود