بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - جوناثان روي - مارسيليا

أتم جوناثان روي لاعب مارسيليا، اتفاقه مع بولونيا للانضمام لصفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

وكشف موقع فوت ميركاتو: "جوناثان روي كان محط اهتمام أندية أتالانتا وروما وبولونيا".

وأضاف "كان مارسيليا يأمل في الحصول على 20 مليون يورو، وبالفعل سيحصل على مبلغ قريب من المطلوب".

وتابع الموقع الفرنسي "ستتكلف قيمة انتقال جوناثان روي 19.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 % إعادة بيع".

وانضم جوناثان إلى مارسيليا قادما من نوريتش سيتي الإنجليزي في يناير الماضي مقابل 14.5 مليون يورو.

ويواجه بولونيا منافسه روما في العاصمة الإيطالية بافتتاحية مباريات الكالشيو يوم السبت 23 أغسطس.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في مشادة كلامية حادة عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة في انطلاقة الدوري الفرنسي.

ويلعب مارسيليا أمام باريس اف سي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026، فيما ينتهي تعاقد الإنجليزي الشاب في صيف 2029.

مارسيليا بولونيا جوناثان روي
