تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:09
كتب : FilGoal
يتواجد الثنائي جوان ألفينا وشيكو بانزا في تشكيل الزمالك الأساسي لخوض المواجهة المرتقبة ضد مودرن سبورت.
ويلعب الزمالك ضد مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري.
وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.
الوسط: محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد
الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - جوان ألفينا بيزيرا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - أحمد فتوح - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - نبيل عماد - سيف جعفر - آدم كايد - أحمد شريف - ناصر منسي.
