تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

جوان ألفينا - الزمالك

يتواجد الثنائي جوان ألفينا وشيكو بانزا في تشكيل الزمالك الأساسي لخوض المواجهة المرتقبة ضد مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك ضد مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط: محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد

الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - جوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - أحمد فتوح - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - نبيل عماد - سيف جعفر - آدم كايد - أحمد شريف - ناصر منسي.

الزمالك مودرن سبورت
نرشح لكم
منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود تشكيل مودرن - حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأبو جبل أساسي انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي جديد رئيس لجنة مشروع استاد الأهلي: لا توجد مشكلة في عمليات الحفر
أخر الأخبار
منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج دقيقة | منتخب مصر
تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده من مواجهة الزمالك ضد مودرن 2 دقيقة | الكرة المصرية
بسيوني: لم نكن في أفضل حالاتنا أمام المقاولون.. ومن الجيد تحقيق نقطة 7 دقيقة | الدوري المصري
مكي: خضنا مواجهة في اتجاه واحد أمام حرس الحدود.. ونعاني من اللمسة الأخيرة 13 دقيقة | الدوري المصري
لا خسارة من 2015.. المقاولون العرب يكتفي بنقطة أمام حرس الحدود 25 دقيقة | الدوري المصري
بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا 29 دقيقة | ميركاتو
تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا أساسيان أمام مودرن.. وفتوح بديل 31 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مودرن - حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأبو جبل أساسي 42 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511775/تشكيل-الزمالك-جوان-ألفينا-وشيكو-بانزا-أساسيان-أمام-مودرن-وفتوح-بديل