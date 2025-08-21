تشكيل مودرن - حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأبو جبل أساسي
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 19:58
كتب : FilGoal
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك بعد قليل على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود رزق - علي الفيل - علي فوزي.
خط الوسط: أحمد يوسف - عبد الرحمن شيكا - محمد هلال - محمد مسعد.
خط الهجوم : أرنولد ايبا - حسام حسن.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد وطارق سيد وعماد حمدي ومحمود شعبان وغنام محمد وعلي زعزع وآدم رجم ورشاد المتولي ومحمود ممدوح.
