إم بي سي تعلن بث الدوري الألماني لمدة 3 سنوات

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

شعار الدوري الألماني

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي بث مباريات الدوري الألماني بشكل حصري قي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت قنوات إم بي سي عن نقل مباريات الدوري الألماني عبر قناة إم بي سي أكشن وتطبيق شاهد.

وستُعرض المباراة الافتتاحية بين بايرن ميونيخ ولايبزيج مجاناً وبشكل استثنائي عبر قناة MBC1.

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏I. BUNDESLIGA الألصماني الدوري ددرياً BC ACTION تاهد‏'‏‏

وستقام مباراة بايرن ميونيخ ضد لايبزج في الجولة الأولى من الدوري الألماني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة الموافق 22 أغسطس.

ومن المقرر أن تُذاع 3 مباريات أسبوعيا متنوعة عبر قناة MBC أكشن بشكل مجاني.

وجاءت خطوة الحصول على حقوق بث الدوري الألماني، بعد أيام من الحصول على حقوق مبارات كأس إيطاليا.

يذكر أن قنوات mbc نقلت مجموعة من المباريات ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجاني.

