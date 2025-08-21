كرة سلة - غياب مستمر منذ 2013.. منتخب مصر يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام الكاميرون

ودع المنتخب المصري لكرة السلة بطولة إفريقيا بعد الخسارة أمام الكاميرون 95-68 في ربع نهائي البطولة المقامة في أنجولا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا، قبل وداع البطولة أمام الكاميرون.

ويلتقي المنتخب الكاميروني أمام الفائز من مباراة أنجولا أمام كاب فيردي المقررة في تمام التاسعة مساء اليوم.

فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخبا مالي والسنغال، بعد إقصائهما كوت ديفوار ونيجيريا، في غياب عربي عن نصف النهائي.

وتوج المنتخب المصري باللقب 5 مرات، آخرها عام 1983.

فيما يحمل المنتخب الأنجولي مستضيف البطولة، الرقم القياسي للتتويج باللقب بـ11 بطولة.

ولم ينجح المنتخب المصري في العبور إلى نصف النهائي.

ويعود آخر ظهور لمنتخب مصر في نصف النهائي قبل 12 عاما، في بطولة 2013 في كوت ديفوار، والذي تأهل خلالها الفراعنة إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام أنجولا.

وضمت قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من: عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.

تفاصيل المباراة

تقدم المنتخب المصري في البداية، ولكن نجح المنتخب الكاميروني في تسجيل 6 نقاط، لتصبح النتيجة 6-2.

استمر فارق الـ4 نقاط، حتى الدقيقة الرابعة التي نجح فيها المنتخب الكاميروني في توسيع الفارق لـ6 نقاط لتصبح النتيجة 10-4.

ولكن قلص المنتخب المصري النتيجة بعد ثلاثية ميدو طه لتصبح النتيجة 12-9 بعد مرور 6 دقائق.

وعاد المنتخب الكاميروني ليتسع الفارق 15-9 ليطلب محمد الكرداني مدرب منتخب مصر وقت مستقطع، ولكن واصل منتخب الكاميرون تفوقه وزاد الفارق قبل دقيقتين من نهاية الربع الأول إلى 21-9.

ونجح عمرو الجندي في تسجيل ثلاثية ليقلص الفارق إلى 21-12، ولكن احتسب الحكم خطأ تقني ضد الكرداني مدرب منتخب مصر، ليسجل الكاميرون الرمية، قبل الاستحواذ على الكرة وتسجيل ثلاثية ليتسع الفارق من جديد 25-12.

وفي الدقيقة الأخيرة تألق عمرو الجندي وسجل ثنائية قبل أن ينتهي الربع الأول بنتيجة 27-16.

الربع الثاني

انطلق الربع الثاني ونجح المنتخب الكاميروني في تسجيل ثنائية، ثم ثلاثية وسعت الفارق إلى 32-16.

سجل المنتخب المصري ثنائية لأول مرة في الربع الثاني من رميتين ليقلص الفارق 32-18.

وفي الدقيقة الرابعة تابع أنس أسامة لثلاثية ليسجل نقطتين ليتقلص الفارق إلى 32-20، ولكن رد المنتخب الكاميروني سريعا بثنائية 34-20

استمر الفارق، حتى نجح أنس أسامة في بلوك أمام لاعب الكاميرون، وتابع بعدها رمية عمرو الجندي لتصل النتيجة 36-25.

طلب بعدها مدرب الكاميرون وقت مستقطع قبل نهاية الربع الثاني بـ3 دقائق.

ونجح منتخب الكاميرون في تسجيل ثلاثية وسعت الفارق إلى 41-27.

ونال بعدها منتخب الكاميرون 3 رميات حرة بعد خطأ إيهاب أمين أمام محاولة لاعب الكاميرون تسديد ثلاثية، سجلها بالفعل لتصبح النتيجة 44-27.

وسجل باتريك جاردنر لاعب مصر ثلاثية، وبعدها ثنائية لتصبح النتيجة 50-34.

وقبل ثوان من نهاية الربع الثاني والشوط الأول نجح ميدو طه في تسجيل ثلاثية بطريقة رائعة لينتهي الشوط الأول 51-37.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، والربع الثالث، سجل المنتخب الكاميروني 3 ثلاثيات ليتجاوز الفارق 20 نقطة.

ولكن نجح عمرو الجندي في تسجيل ثلاثية لتصبح النتيجة 63-47.

ورد منتخب الكاميرون بمواصلة الثلاثيات ليتسع الفارق من جديد إلى 73-52

وواصل منتخب الكاميرون توسيع الفارق لينتهي الربع الثالث بنتيجة 79-52.

الربع الرابع

وفي الربع الأخير، استسلم المنتخب المصري لفارق الأهداف، وتلقى إيهاب أمين نجم المنتخب الخطأ الشخصي الخامس ليخرج من ملعب المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة توقف اللاعبون عن اللعب، لتمر الثواني الأخيرة قبل نهاية الربع الأخير والمباراة بنتيجة 95-68.