مروان الصحفي معارا إلى رويال أنتويرب البلجيكي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي موافقته على انتقال لاعبه الشاب مروان الصحفي لصفوف رويال أنتويرب البلجيكي.

مروان الصحفي النادي : رويال أنتويرب أنتويرب الاتحاد

المهاجم السعودي زامل عمر فايد في بيرشوت البلجيكي الموسم المنصرم معارا من اتحاد جدة.

وكشف اتحاد جدة اليوم الخميس عن موافقته على انتقال الصحفي إلى أنتويرب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

صحفية الرياضية ذكرت في وقت سابق أن مروان رفض الانتقال إلى دوري القسم الثاني بإنجلترا، بعدما وصلته بعد عروض الإعارة.

ويعود اللاعب إلى بلجيكا التي قضى فيها الموسم الماضي معارًا إلى بيرشوت.

وخاض الجناح 28 مباراةً مع بيرشوت، وسجل 6 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وفي ظهوره الوداعي مع النمور، أحرز الصحفي هدفًا خلال مباراةٍ تجريبيةٍ، خسرها الفريق 1ـ2، مساء السبت، أمام بورتيمونينسي البرتغالي.