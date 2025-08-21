التجربة الثالثة.. كونيا سبور يعيد موليكا للدوري التركي

عاد المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا إلى الدوري التركي من بوابة كونيا سبور.

وقضى موليكا الموسم المنصرم معارا من بيشكتاش إلى الخلود السعودي.

وأعلن كونيا سبور تعاقده بشكل رسمي مع موليكا لمدة موسمين.

وسبق لموليكا اللعب في صفوف مازيمبي الذي انتقل منه إلى ستاندرليج البلجيكي.

ثم انتقل موليكا إلى بيشكتاش وقضى فترتين إعارة مع قاسم باشا والخلود السعودي.

يذكر أن موليكا ارتبط في وقت سابق بالانتقال لصفوف الأهلي لكن الصفقة لم يكتب النجاح.

وعلى المستوى الدولي خاض موليكا 15 مباراة دولية بقميص منتخب الكونغو.