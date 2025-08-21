انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي جديد
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب ويبدأ في السادسة مساءً.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 90+5: إبراهيم القاضي يسدد كرة أرضية تصل سهلة في يد الحارس
ق 72: الزنفلي يتألق في التصدي لرأسية جديدة من حامد
ق 67: بطاقة حمراء لمحمد بيومي للحصول على إنذارين متتاليين
ق 65: الحارس يتصدى لرأسية حامد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: توغل من فوزي الحناوي وتسديدة تمر بجوار القائم
بداية اللقاء
