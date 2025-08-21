انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي جديد

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب ويبدأ في السادسة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة سلة - مصر (68)-(95) الكاميرون الشرق الأوسط: الهلال يرفض إعارة مهاجمه إلى أنجيه الفرنسي خبر في الجول - الأهلي لم يفاوض مزيزي.. وناد سعودي ينافس الترجي على ضمه رئيس لجنة مشروع استاد الأهلي: لا توجد مشكلة في عمليات الحفر

--

انتهت

ق 90+5: إبراهيم القاضي يسدد كرة أرضية تصل سهلة في يد الحارس

ق 72: الزنفلي يتألق في التصدي لرأسية جديدة من حامد

ق 67: بطاقة حمراء لمحمد بيومي للحصول على إنذارين متتاليين

ق 65: الحارس يتصدى لرأسية حامد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: توغل من فوزي الحناوي وتسديدة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

حرس الحدود المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال حادث سير لـ محمد سيحا حارس الأهلي إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه خبر في الجول – طلب من أوسكار رويز بشأن حكام الدوري مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي رئيس اللجنة يكشف: متى يظهر هيكل استاد الأهلي
أخر الأخبار
سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا 28 دقيقة | المحترفون
بمشاركة خماسي مصري.. انطلاق معسكر "كرة سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 32 دقيقة | كرة سلة
استراحة في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2 -(0) ليدز.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511768/مباشر-الدوري-المصري-المقاولون-0-0-الحرس-الزنفلي-يواصل-التصديات