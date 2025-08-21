انتهت الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي جديد
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب ويبدأ في السادسة مساءً.
انتهت
ق 90+5: إبراهيم القاضي يسدد كرة أرضية تصل سهلة في يد الحارس
ق 72: الزنفلي يتألق في التصدي لرأسية جديدة من حامد
ق 67: بطاقة حمراء لمحمد بيومي للحصول على إنذارين متتاليين
ق 65: الحارس يتصدى لرأسية حامد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: توغل من فوزي الحناوي وتسديدة تمر بجوار القائم
بداية اللقاء
