استراحة الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب ويبدأ في السادسة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 17: توغل من فوزي الحناوي وتسديدة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء