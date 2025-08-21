استراحة الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الحرس.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب ويبدأ في السادسة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 17: توغل من فوزي الحناوي وتسديدة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

المقاولون العرب حرس الحدود الدوري المصري
