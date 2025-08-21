انتهت كرة سلة - مصر (68)-(95) الكاميرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للسلة أمام نظيره الكاميروني في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة في أنجولا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر والكاميرون، الفائز من مباراة أنجولا أمام كاب فيردي المقررة في تمام التاسعة مساء اليوم.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من: عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.

ويحمل المنتخب الأنجولي مستضيف البطولة، الرقم القياسي للتتويج باللقب بـ11 بطولة.

------------------

نهاية الربع الرابع والمباراة بنتيجة 95-68.

ق 6: ثنائية باتريك جاردنر 86-65

ق 5: خطأ شخصي خامس نتج عنه طرد إيهاب أمين، وسط اعتراضه، والكرداني

ق 4: ثلاثية جديدة للكاميرون 83-60

ق 2: ثنائية لعمرو الجندي تقلص الفارق 80-60.

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 79-52

ق 7: الثلاثيات الكاميرونية مستمرة والفارق يتسع 71-52

ق 4 ثلاثية عمرو الجندي قلصت الفارق 47-62.

ق 3: ثنائية لمنتخب مصر، رد بعدها المنتخب الكاميروني بثلاثية ثالثة في 3 دقائق لتصبح النتيجة 62-44.

ق 2: ثلاثية أخرى للمنتخب الكاميروني لتصبح النتيجة 59-39

ق 1: ثلاثية كاميرونية 54-37

الربع الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 51-37.

ق 10: ثلاثية رائعة في الثانية الأخيرة من ميدو طه

ق 9: ثلاثية من باتريك جاردنر لاعب مصر 48-32.

ق 9: نال منتخب الكاميرون 3 رميات حرة بعد خطأ إيهاب أمين أمام محاولة لاعب الكاميرون تسديد ثلاثية، سجلها بالفعل لتصبح النتيجة 44-27، ليطلب الكرداني وقت مستقطع.

ق 8: ثلاثية جديدة للكاميرون توسع الفارق 41-27.

ق 7: وقت مستقطع للمنتخب الكاميروني.

ق 6: متابعة جيدة من أنس أسامة لرمية عمرو الجندي ليسجل ثنائي 36-25.

ق 4: متابعة أنس أسامة لثلاثية ليسجل نقطتين ليتقلص الفارق إلى 32-20، ولكن رد المنتخب الكاميروني سريعا بثنائية 34-20

ق 3: رميتين حرتين لمصر قلصت الفارق إلى 32-18.

ق 2: ثلاثية جديدة للمنتخب الكاميروني 32-16.

ق 1: منتخب الكاميرون يسجل ثنائية 29-16

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول

ق10: عمرو الجندي يتألق ويسجل ثنائية قبل أن ينتهي الربع الأول بنتيجة 27-16.

ق 9: خطأ تقني ضد المنتخب المصري استوجب رمية حرة بعد ثلاثية الجندي 22-12، قبل أن يستحوذ على الكرة ويسجل الكاميرون ثلاثية ليتسع الفارق 25-12.

ق 9: عمرو الجندي يقلص الفارق بثلاثية 21-12

ق 8: الفارق يتسع إلى 21-9

ق 7: اتسع الفارق مجددا لتصبح النتيجة 15-9 ليطلب محمد الكرداني مدرب المنتخب المصري وقت مستقطع

ق 6: ثلاثية ميدو طه تقلص الفارق لتصبح النتيجة 12-9

ق 4: فارق النقاط يتسع للكاميرون لتصبح النتيجة 10-4

ق 3: المنتخب الكاميروني يتقدم بفارق 4 نقاط لتصبح النتيجة 6-2

ق 1: تقدم المنتخب مصري 2-0

بداية المباراة