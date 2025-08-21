الشرق الأوسط: الهلال يرفض إعارة مهاجمه إلى أنجيه الفرنسي
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 17:55
كتب : FilGoal
أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الهلال يرفض إعارة مهاجمه عبد الله رديف إلى أنجيه الفرنسي.
عبدالله هادي رديف
النادي : الهلال
وذكر التقرير أن الهلال رفض العرض لتمسك سيموني إنزاجي به.
وأضاف التقرير أن المدرب الإيطالي عقد اجتماعا خاصا مع اللاعب لاستعراض خطته الفنية والاستفادة من قدراته في الموسم المقبل.
وكانت المفاوضات بين أنجيه والهلال قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى وجود رغبة جادة من نادي الفتح للحصول على خدمات اللاعب، لكن الهلال يفضل الحفاظ على خياراته الفنية المحلية.
اللاعب نفسه يعرب عن رغبته في خوض تجربة احترافية خارجية، ولكن القرار النهائي لا يزال بيد الإدارة والجهاز الفني.
يذكر أن سعود عبد الحميد انتقل إلى صفوف لانس وأصبح أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الفرنسي الممتاز.
