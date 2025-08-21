كرة طائرة - كل ما تريد أن تعرفه عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم بعد 19 عاما

يشارك منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2006.

وتستضيف تايلاند منافسات البطولة خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

ويأتي جدول مباريات منتخب السيدات كالآتي:

مصر × تايلاند - الجمعة 22 أغسطس - 4:30 عصرا

مصر × هولندا - الأحد 24 أغسطس - 1 ظهرا

مصر × السويد - الثلاثاء 26 أغسطس - 1 ظهرا

نظام التأهل

تم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات بواقع أربعة فرق في المجموعة الواحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي.

بينما يودع أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة منافسات البطولة.

وتقام المنافسات بداية من ثمن النهائي وحتى النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانه شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

المجموعات

المجموعة الأولى: مصر - تايلاند - هولندا - السويد.

المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا - كوبا - سلوفاكيا.

المجموعة الثالثة: البرازيل - بورتوريكو - فرنسا - اليونان.

المجموعة الرابعة: أمريكا - الأرجنتين - التشيك - سلوفينيا.

المجموعة الخامسة: تركيا - إسبانيا - كندا - بلغارية.

المجموعة السادسة: الصين - كولومبيا - المكسيك - الدومينيكان.

المجموعة السابعة: بولندا - ألمانيا - كينيا - فيتنام.

المجموعة الثامنة: اليابان - صربيا - أوكرانيا - الكاميرون.

تاريخ مشاركات مصر

شارك منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم 4 مرات فقط من قبل أولهم عام 1990 بالصين.

وحقق وقتها المنتخب المركز السادس عشر والأخير.

بينما شارك مرتين متتاليتين في 2002 و2006 عندما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24.

وحقق منتخب السيدات المركز 21 في النسختين.

ويبحث منتخب مصر للسيدات عن الانتصار الأول تاريخيا في بطولة العالم.