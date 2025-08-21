خدمة في الجول - بدون مباراة الزمالك وفاركو.. فتح باب حجز مباريات الجولة 4 من الدوري المصري

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

الدوري المصري بيان

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة يوم الأحد 24 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس.

وتم فتح باب الحجز لـ 7 مباريات

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد × البنك الأهلي – استاد الإسكندرية – الساعة 6

طلائع الجيش × الإسماعيلي – استاد جهاز الرياضة – الساعة 9

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي – استاد المحلة – الساعة 6

زد × وادي دجلة – استاد المقاولون العرب – الساعة 6

بيراميدز × مودرن سبورت – استاد 30 يونيو – الساعة 9

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة – استاد الإسماعيلية – الساعة 6

حرس الحدود × المصري – استاد السويس الجديد – الساعة 9

ولم يتم الكشف عن فتح باب التذاكر لمباراة الزمالك ضد فاركو والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري تذكرتي
