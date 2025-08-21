خدمة في الجول - بدون مباراة الزمالك وفاركو.. فتح باب حجز مباريات الجولة 4 من الدوري المصري
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 16:55
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وتنطلق الجولة يوم الأحد 24 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس.
وتم فتح باب الحجز لـ 7 مباريات
الأحد 24 أغسطس
الاتحاد × البنك الأهلي – استاد الإسكندرية – الساعة 6
طلائع الجيش × الإسماعيلي – استاد جهاز الرياضة – الساعة 9
الإثنين 25 أغسطس
غزل المحلة × الأهلي – استاد المحلة – الساعة 6
زد × وادي دجلة – استاد المقاولون العرب – الساعة 6
بيراميدز × مودرن سبورت – استاد 30 يونيو – الساعة 9
الثلاثاء 26 أغسطس
كهرباء الإسماعيلية × سموحة – استاد الإسماعيلية – الساعة 6
حرس الحدود × المصري – استاد السويس الجديد – الساعة 9
ولم يتم الكشف عن فتح باب التذاكر لمباراة الزمالك ضد فاركو والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.