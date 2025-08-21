خدمة في الجول - بدون مباراة الزمالك وفاركو.. فتح باب حجز مباريات الجولة 4 من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة يوم الأحد 24 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس.

وتم فتح باب الحجز لـ 7 مباريات

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد × البنك الأهلي – استاد الإسكندرية – الساعة 6

طلائع الجيش × الإسماعيلي – استاد جهاز الرياضة – الساعة 9

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي – استاد المحلة – الساعة 6

زد × وادي دجلة – استاد المقاولون العرب – الساعة 6

بيراميدز × مودرن سبورت – استاد 30 يونيو – الساعة 9

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة – استاد الإسماعيلية – الساعة 6

حرس الحدود × المصري – استاد السويس الجديد – الساعة 9

ولم يتم الكشف عن فتح باب التذاكر لمباراة الزمالك ضد فاركو والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

احجز التذاكر من هنا