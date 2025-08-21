بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مصطفى يونس لمدة 3 أشهر

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

مصطفى يونس

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز قراره بمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة 3 أشهر.

ويأتي ذلك على خلفية شكوى الأهلي ضد لاعب النادي السابق.

وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالآتي:

"قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة المعايير والأكواد الصدارة عن المجلس وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي".

"وكان مصطفى يونس قد مثل أمام لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وذلك بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبد السلام النجار وأقر بوجود بعض الاتهامات والألفاظ غير المناسبة خلال الفيديوهات المذاعة عبر يوتيوب وتعهد بإزالة المحتوى المسيء".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم 4 أغسطس.

وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفيديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب.

وكان الأهلي أحال مصطفى يونس عضو النادي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي بسبب ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، حسبما جاء في بيان الأهلي.

