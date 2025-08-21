3 جدد.. رويز يستقر على تشكيل لجنة الحكام الجديد
الخميس، 21 أغسطس 2025 - 16:25
كتب : محمد جمال
وتأتي الخيارات الجديدة بناء على طلب رئيس لجنة الحكام.
وخرج كل من هشام صلاح وفهيم عمر من اللجنة في التشكيل الجديد.
ويكشف FilGoal.com تشكيل لجنة الحكام الجديدة
رئيس اللجنة: أوسكار رويز
نائب رئيس اللجنة: وجيه أحمد
أعضاء اللجنة: جهاد جريشة – محمد الحنفي – محمد يوسف – محمود رضا
عضو لجنة تقنية الفيديو: سيد مراد
من هم الأعضاء الجدد؟
محمد الحنفي: حكم دولي سابق اعتزل بعد تخطيه 45 عاما بنهاية الموسم الماضي.
محمد يوسف: حكم دولي سابق اعتزل بعد تخطيه 45 عاما بنهاية الموسم قبل الماضي.
محمود رضا: حكم مساعد اعتزل بشكل مبكر بعمر 37 عاما.
وتولى رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير الماضي.
