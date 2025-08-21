3 جدد.. رويز يستقر على تشكيل لجنة الحكام الجديد

خبر في الجول - بدون مباراة الزمالك وفاركو.. فتح باب حجز مباريات الجولة 4 من الدوري المصري

بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مصطفى يونس لمدة 3 أشهر

الزمالك يتقدم بمناشدة للرئيس السيسي من أجل استعادة أرض فرع أكتوبر

"بدء توفيق الأوضاع وإلغاء بند الانتخاب".. بيان من وزارة الشباب والرياضة بعد تصديق الرئيس

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس جلسة لبيب والمندوه مع وزير الإسكان

الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي

قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي

تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك