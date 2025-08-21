ليفركوزن يعلن ضم موهبة مانشستر سيتي

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري (الصورة من الموقع الرسمي لباير ليفركوزن)

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الخميس ضم كلاوديو إتشيفيري صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ووصل اللاعب إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ثم خضع للكشف الطبي بعدها بساعات.

وانضم إتشيفيري إلى ليفركوزن لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم يدرج سيتي بند خيار الشراء في العقد، وهي كانت نقطة الخلاف مع بوروسيا دورتموند الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

ويرتدي الموهوب الأرجنتيني القميص رقم 9 مع ليفركوزن.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ولكن إدارة سيتي ترفض وضع بند خيار الشراء في العقد نظرا لموهبته العالية، حسب التقرير.

يذكر أن إتشيفيري شارك مع الفريق السماوي أمام العين الإماراتي بكأس العالم للأندية يونيو الماضي، لكنه أصيب وغاب عن باقي مباريات البطولة.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع العام الماضي عقد انضمامه إلى سيتي حتى يونيو 2028.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

مانشستر سيتي باير ليفركوزن كلاوديو إتشيفيري
