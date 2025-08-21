ليدز يضم مهاجم ميلان

أعلن نادي ليدز يونايتد يوم الخميس ضم نوح أوكافور قادما من ميلان.

ووقع المهاجم السويسري على عقد يربطه بليدز حتى صيف 2029.

ولم يذكر ليدز قيمة الصفقة، لكن تقارير أوضحت أنها تمت مقابل 20 مليون يورو.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى نابولي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

ولعب أوكافور مع نابولي 4 مباريات فقط دون التسجيل أو الصناعة.

بينما لعب مع ميلان في الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وصنع مرتين.

وإجمالا لعب الجناح الأيسر مع ميلان 54 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكان ميلان قد تعاقد مع أوكافور في صيف 2023 مقابل 15.5 مليون يورو.