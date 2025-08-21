ربيعة ورحيمي يشاركان في دعوة جماهير العين لحضور المباراة المقبلة مجانا

طالب رامي ربيعة مدافع العين جماهير فريقه بدعم الفريق بشكل جيد في الفترة المقبلة، كما دعا النادي جماهير لحضور المباراة المقبلة مجانا.

ويلعب العين ضد دبا يوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

ونشر نادي العين مقطع فيديو لربيعة وزميله المغربي سفيان رحيمي وهما يفاجئان جمهور العين خلال اجتماعه مع مكتب شؤون الجماهير.

وأكد اللاعبان أن الحضور الكبير في المباراة الأولى ضد البطائح كان مصدرا للإلهام ودافعاً معنوياً لمواصلة المشوار.

بعدها دعا العين الإماراتي جماهيره لحضور مباراته المقبلة في الدوري الإماراتي مجانا.

كما أكد النادي توفير حافلات لنقل الجماهير إلى الملعب.

وأفاد العين في بيانه: "تقديراً للدعم اللامحدود الذي تقدمه الأمة العيناوية، يعلن نادي العين عن تكفله بشراء تذاكر مباراة الفريق أمام نادي دبا ضمن الجولة الثانية من الدوري".

وأضاف البيان "كما يعلن النادي عن توفير حافلات نقل من مختلف إمارات الدولة إلى ملعب المباراة، حرصاً على راحة جماهيره".

ويؤكد نادي العين أن هذه المبادرة تجسد المكانة العظيمة التي تحتلها جماهيره الوفية، كونهم القلب النابض لمسيرة النادي وأهم ركائزه الراسخة.

يذكر أن ربيعة غاب عن مباراة البطائح بداعي الإصابة.