الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 13:58

كتب : هاني العوضي

جون إيبوكا - الاتحاد السكندري

قرر نادي الاتحاد السكندري تأجيل مكافأة الفوز للاعبين بعد الانتصار على الإسماعيلي لما بعد المباراة المقبلة.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الأول في الموسم الحالي بهدف دون مقابل على حساب الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السلام.

أخبار متعلقة:
"أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد الرياضية: اتحاد جدة يستهدف لاعب زينيت صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد وفد من الاتحاد الأوروبي للتفتيش على ملعب برشلونة الجديد

وقال محمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "أجلنا صرف مكافأة فوز الاتحاد على الإسماعيلي وربطها بمباراة البنك الأهلي".

وأوضح سلامة "أكدت للاعبين أنه سيتم صرف المكافئتين سويا عقب المباراة المقبلة".

ويستضيف الاتحاد فريق البنك الأهلي يوم الأحد في تمام السادسة مساء.

وكان الاتحاد قد رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر بعد انتصار وهزيمتين بأول ثلاث جولات.

بينما لم يحقق البنك الأهلي انتصاره الأول حتى الآن بتعادلين وخسارة في المركز السابع عشر.

وخسر الاتحاد أمام كل من المصري ومودرن سبورت في أول جولتين.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك مواعيد مباريات الخميس 21 أغسطس 2025.. الزمالك ضد مودرن سبورت ومنتخب السلة أمام الكاميرون "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري "معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي
أخر الأخبار
ليدز يضم مهاجم ميلان 14 دقيقة | ميركاتو
ربيعة ورحيمي يشاركان في دعوة جماهير العين لحضور المباراة المقبلة مجانا 23 دقيقة | المحترفون
الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب 43 دقيقة | رياضات أخرى
الزائدة الدودية تبعد لاعب بايرن لفترة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب ساعة | الكرة المصرية
تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511749/الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-تأجيل-مكافأة-الفوز-على-الإسماعيلي-لما-بعد-مباراة-البنك-الأهلي