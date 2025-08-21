الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي

قرر نادي الاتحاد السكندري تأجيل مكافأة الفوز للاعبين بعد الانتصار على الإسماعيلي لما بعد المباراة المقبلة.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الأول في الموسم الحالي بهدف دون مقابل على حساب الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السلام.

وقال محمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "أجلنا صرف مكافأة فوز الاتحاد على الإسماعيلي وربطها بمباراة البنك الأهلي".

وأوضح سلامة "أكدت للاعبين أنه سيتم صرف المكافئتين سويا عقب المباراة المقبلة".

ويستضيف الاتحاد فريق البنك الأهلي يوم الأحد في تمام السادسة مساء.

وكان الاتحاد قد رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر بعد انتصار وهزيمتين بأول ثلاث جولات.

بينما لم يحقق البنك الأهلي انتصاره الأول حتى الآن بتعادلين وخسارة في المركز السابع عشر.

وخسر الاتحاد أمام كل من المصري ومودرن سبورت في أول جولتين.