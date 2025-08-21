كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 13:46

كتب : محمد سمير

منتخب مصر الشباب - كرة طائرة

تغلب منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة مشواره ببطولة العالم تحت 21 عاما بالفوز على المغرب.

وتستضيف الصين منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وتغلب منتخب الشباب على المغرب بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (25-21، 25-19، 25-17).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وتايلاند وتركيا وأمريكا والمغرب.

ويلعب شباب الفراعنة المباراة المقبلة أمام تايلاند في تمام السادسة صباح غدا الجمعة

منتخب الشباب يستهل مشواره في بطولة العالم تحت 21 عاما المقامة بالصين بالفوز على المغرب 3-0

ويلعب منتخب الشباب مباراته المقبلة أمام تايلاند غدا الجمعة في تمام السادسة صباحا.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

منتخب مصر كرة طائرة منتخب مصر للشباب
