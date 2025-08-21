الزائدة الدودية تبعد لاعب بايرن لفترة

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس غياب لاعبه توم بيشوف لفترة بسبب خضوعه لجراجة عاجلة.

وأوضح النادي عبر موقعه: "سيغيب توم بيشوف لفترة بعد خضوعه لجراحة طارئة لاستئصال الزائدة الدودية عن النادي في الوقت الحالي".

وأضاف "بيشوف لن يكون متاحًا لمباراة الجمعة ضد لايبزيج في افتتاح الدوري الألماني".

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا انتقل إلى الفريق بداية الصيف بعد نهاية عقده مع هوفنهايم.

ففي يناير الماضي، أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم توم بيشوف لاعب هوفنهايم في صفقة انتقال حر تبدأ من الموسم الجديد.

وكان من المفترض أن ينتقل اللاعب إلى بايرن في الأول من يوليو عقب نهاية عقده مع هوفنهايم يوم 30 يونيو.

لكن بايرن ميونيخ أعلن توصله إلى اتفاق مع هوفنهايم بشأن انضمام توم بيشوف إلى الفريق بداية من كأس العالم للأندية، مما أجبره على دفع مبلغ مالي مقابل ذلك.

