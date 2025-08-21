تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس

عرض أدريان رابيو لاعب وسط مارسيليا نفسه على مسؤولي يوفنتوس من أجل الانضمام إلى الفريق هذا الصيف.

أدريان رابيو

النادي : أولمبيك مارسيليا

يوفنتوس

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع بعد الشجار بينهما.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن رابيو قد تواصل مع مسؤولين بنادي يوفنتوس لبحث إمكانية عودته للفريق من جديد.

ولا يستبعد يوفنتوس إمكانية ضم اللاعب هذا الصيف لكن النادي يركز على التدعيم بلاعبين آخرين.

ولم يتخذ يوفنتوس قراره النهائي بشأن رابيو.

وكشفت تقارير إيطالية سابقا أن هناك اهتمام من ثلاثي الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر وميلان لضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن مارسيليا يسعى لبيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو.

وسبق وأن لعب رابيو لصالح فريق يوفنتوس وتألق مع العملاق الإيطالي، كما ارتبط اسمه من قبل بالانتقال إلى ميلان.

وكشف مارسيليا في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إدراج الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي على قائمة الراحلين بسبب السلوك غير المقبول في غرفة تبديل الملابس بعد مباراة ستاد رين".

وكان مارسيليا منع الثنائي من التدريب مع النادي عقب المباراة حتى إشعار آخر.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في مشادة كلامية حادة عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة في انطلاقة الدوري الفرنسي.

صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية أوضحت أن الثنائي تبادلا الاتهامات والإهانات وصفعا بعضهما.

ويلعب مارسيليا أمام باريس اف سي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026، فيما ينتهي تعاقد الإنجليزي الشاب في صيف 2029.

