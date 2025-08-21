مدير بايرن: لن نضم لاعبين جدد إلا على سبيل الإعارة.. قررنا توفير المال

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أكد ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ أن ناديه لن يضم أي لاعبين جدد هذا الصيف سوى على سبيل الإعارة فقط.

وذلك حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية بعد أيام قليلة.

وقال إيبرل في تصريحات للصحفيين: "قرر النادي توفير المال. الهدف هو ضم أحد اللاعبين على سبيل الإعارة".

وأضاف "علينا تقبّل ذلك. علينا أن نكون مبدعين وأن نجد حلولاً. لكن الأمر ليس سهلاً".

وارتبط اسم بايرن مؤخرا باسم أكثر من لاعب مثل الفرنسي كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي والألماني نيك فولتيماد مهاجم شتوتجارت.

وطلب بايرن ميونيخ التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب، لكن العرض لم يرق لطموحات شتوتجارت، حسب تقارير عديدة.

فقد أكد ألكسندر فيرلي الرئيس التنفيذي لنادي شتوتجارت أن مهاجمه نيك فولتيماد لن يغادر الفريق هذا الصيف.

وقال فيرلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا قبل أيام: "انتهت القضية. سيلعب نيك فولتيماد معنا الموسم المقبل".

وأوضح فيرلي أن إدارة النادي ستعمل على تعديل راتب المهاجم الألماني البالغ من العمر 23 عاما.

