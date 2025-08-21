تقرير: ميتروفيتش غير جاهز للمشاركة في تدريبات الهلال

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

لا يزال ألكسندر ميتروفيش غير جاهز لخوض تدريبات الهلال الجماعية حتى الآن لعدم التعافي من الإصابة.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن ميتروفيتش لا يزال غير جاهز للمشاركة مع الهلال في التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة:
نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر تقرير: الهلال يتمسك بالبليهي ويتجاهل عرض اتحاد جدة بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية تقرير: اتحاد جدة يعرض التكفل براتب البليهي من أجل موافقة الهلال على رحيله

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الصربي يخوض برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي من أجل التعافي من الإصابة بصورة كاملة.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيحاء وديا ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم المقبل محليا وقاريا.

ويفتتح الهلال مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة الرياض الأسبوع المقبل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال الدوري السعودي ميتروفيتش
نرشح لكم
الشرق الأوسط: سيميدو يقترب من الفيحاء بعد الرحيل عن نيوم الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات
أخر الأخبار
ليدز يضم مهاجم ميلان 4 دقيقة | ميركاتو
ربيعة ورحيمي يشاركان في دعوة جماهير العين لحضور المباراة المقبلة مجانا 13 دقيقة | المحترفون
الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب 33 دقيقة | رياضات أخرى
الزائدة الدودية تبعد لاعب بايرن لفترة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب 54 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511740/تقرير-ميتروفيتش-غير-جاهز-للمشاركة-في-تدريبات-الهلال