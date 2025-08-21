تقرير: ميتروفيتش غير جاهز للمشاركة في تدريبات الهلال

لا يزال ألكسندر ميتروفيش غير جاهز لخوض تدريبات الهلال الجماعية حتى الآن لعدم التعافي من الإصابة.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن ميتروفيتش لا يزال غير جاهز للمشاركة مع الهلال في التدريبات الجماعية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الصربي يخوض برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي من أجل التعافي من الإصابة بصورة كاملة.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيحاء وديا ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم المقبل محليا وقاريا.

ويفتتح الهلال مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة الرياض الأسبوع المقبل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.