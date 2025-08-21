جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو

ذكرت شبكة جلوبو البرازيلية أن نادي توتنام رفع عرضه لضم سافينيو من مانشستر سيتي إلى نحو 80 مليون يورو.

وذلك بعد قرار إيبيريتشي إيزي بالانتقال إلى أرسنال، بعدما كان قريبا من الانضمام إلى توتنام.

ممثلو اللاعب البرازيلي يتواجدون في إنجلترا حاليا لإدارة المفاوضات بين الناديين، وفقا للتقرير.

قبل أيام، أرسل نادي توتنام عرضه الأول إلى مانشستر سيتي يبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع سافينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا للتقارير.

وأفادت التقارير أن مانشستر سيتي يريد المزيد من المالي والمفاوضات جارية بين الناديين، لكن مانشستر سيتي منفتح على البيع.

وينتهي تعاقد سافينيو في صيف 2029.

رحلة سافينيو

انضم البرازيلي سافينيو إلى صفوف سيتي قادما من تروا الفرنسي في صيف 2024، بعد نهاية إعارته مع جيرونا.

وخاض سافينيو بقميص مانشستر سيتي 48 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وساهم اللاعب في 16 هدفا إذ سجل 3 وصنع 13 آخرين.

وبدأ سافينيو مع أتلتيكو مينيرو، ثم انتقل إلى تروا، الذي أعاره إلى أيندهوفن وجيرونا قبل انتقاله النهائي إلى مانشستر سيتي.

ويبلغ الجناح الأيمن البرازيلي من العمر 21 عاما.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح الدوري الإنجليزي بمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت المقبل.