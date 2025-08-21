الشرق الأوسط: سيميدو يقترب من الفيحاء بعد الرحيل عن نيوم

اقترب ألفا سيميدو لاعب منتخب غينيا بيساو من الانتقال إلى نادي الفيحاء السعودي.

وكان سيميدو قد ساهم في تأهل نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن اقتراب سيميدو من التوقيع لنادي الفيحاء بعد اتفاق بين الطرفين.

وكان نادي نيوم قد أعلن توقيع مخالصة نهائية مع ألفا سيميدو ورحيله عن الفريق.

وانضم سيميدو إلى معسكر فريق نيوم الخارجي بإسبانيا، لكنه لم يكن ضمن بعثة تبوك التي وصلت مساء الثلاثاء.

وسبق وأن لعب سيميدو لفريق الطائي الموسم قبل الماضي، وذلك قبل انتقاله إلى نيوم الموسم الماضي.

وسجل سميدو خمسة أهداف في 29 مباراة خاضهم بقميص نيوم في دوري يلو للدرجة الأولى.

ويقود الفرنسي كريستوف جالتييه تدريبات نيوم الفترة الأخيرة على فترتين استعدادا لخوض منافسات الدوري.

ويضم نيوم بين صفوفه أحمد حجازي المحترف المصري.

ويستهل نيوم مشواره بمواجهة أهلي جدة يوم 28 أغسطس الجاري في افتتاح الدوري السعودي.

