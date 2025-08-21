الرياضية: نجم ليفركوزن لا يمانع الانتقال للدوري السعودي.. والنصر وأهلي جدة في الصورة

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

إيزكيل بالاسيوس - باير ليفركوزن

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس لاعب وسط باير ليفركوزن أبدى موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة استفسر عن اللاعب بعد عرضه على المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي وافق على الخطوة.

في حين يدخل النصر أيضًا ضمن الأندية المهتمة بخدماته.

وأضاف التقرير أن صفقة انتقال بالاسيوس قد تصل قيمتها إلى نحو 45 مليون يورو.

علمًا بأن عقده مع ليفركوزن يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وينتظر أن يجري أهلي جدة اتصالاته من أجل كسب خدمات اللاعب بعد فوزه على القادسية 5ـ1، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج.

وبدأ اللاعب الأرجنتيني مسيرته في الفئات السنية لنادي ريفر بليت، قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن في صيف 2020.

وخلال مشواره الاحترافي خاض 247 مباراة، سجَّل خلالها 25 هدفًا، وقدَّم 27 تمريرة حاسمة.

