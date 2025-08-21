بورنموث يضم المغربي أمين عدلي

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

أمين عدلي (الصورة من الموقع الرسمي لبورنموث)

أعلن نادي بورنموث يوم الخميس ضم المغربي أمين عدلي قادما من باير ليفركوزن.

ووقع الدولي المغربي على عقد يربطه ببورنموث حتى صيف 2030.

ولم يعلن بورنموث قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 21 مليون يورو + 9 ملايين كإضافات.

عدلي سيكون أول مغربي يلعب في صفوف بورنموث.

وقضى أمين عدلي الذي بدأ مسيرته في تولوز الفرنسي، 4 مواسم في الدوري الألماني مع فريق باير ليفركوزن.

وسجل 23 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 142 مباراة مع ليفركوزن.

أمين عدلي لديه 15 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

وفضّل عدلي اختيار تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي الذي يحمل جنسيته.

وارتبط اسم أمين عدلي بالانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن وضع الدولي المغربي شرطا للانتقال عن طريق البيع وليس الإعارة.

وبدأ بورنموث الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2025 - 2026 بالخسارة من ليفربول حامل اللقب.

ويستعد لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الثانية السبت المقبل والتي قد تشهد الظهور الأول للنجم المغربي.

أمين عدلي بورنموث باير ليفركوزن المغرب
