"القبض على أكثر من 300 مشجع".. إلغاء مواجهة إنديبندينتي وأونفيرسيداد التشيلي بسبب الشغب

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 11:04

كتب : إسلام أحمد

شغب جماهيري

تم إلغاء مواجهة إنديبندينتي الأرجنتيني أمام أونيفرسيداد التشيلي ضمن منافسات ثمن نهائي كأس كوبا سود أمريكانا.

وتعتبر كوبا سود أمريكانا مثل بطولة الكونفدرالية في إفريقيا والدوري الأوروبي.

وشهدت المواجهة شغبا جماهيريا بدأ من الجانب التشيلي قبل أن يحتدم الأمر بعد ذلك.

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية أن المباراة لن تقام مرة أخرى وقد تم إلغائها نهائيا على أن يحسم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم موقف المباراة.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم القبض على أكثر من 300 مشجعا بعد أعمال شغب دامية من الجانبين.

كما توجد حالات إصابة خطيرة من الطرفين.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق مما يعني تأهل فريق أونيفرسيداد التشيلي، قبل أن يخرج مشجعو الفريق قبل نهاية الشوط الأول بتكسير وإلقاء المقاعد على جماهير إنديبندينتي أصحاب الأرض.

وتم تحذير الجماهير التشيلية عبر المذيع الداخلي للملعب لكن ألقى مشجعو الفريق التشيلي قنبلة صوت على أصحاب الأرض مع تأخر انطلاقة الشوط الثاني.

وهاجمت مجموعة من جماهير إنديبندينتي مشجعين الفريق التشيلي في ظل غياب عناصر الأمن.

في النهاية تمكنت الشرطة الأرجنتينية من السيطرة على الأمر مع القبض على أكثر من 300 مشجع من الضيوف.

