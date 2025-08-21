"القبض على أكثر من 300 مشجع".. إلغاء مواجهة إنديبندينتي وأونفيرسيداد التشيلي بسبب الشغب

تم إلغاء مواجهة إنديبندينتي الأرجنتيني أمام أونيفرسيداد التشيلي ضمن منافسات ثمن نهائي كأس كوبا سود أمريكانا.

وتعتبر كوبا سود أمريكانا مثل بطولة الكونفدرالية في إفريقيا والدوري الأوروبي.

وشهدت المواجهة شغبا جماهيريا بدأ من الجانب التشيلي قبل أن يحتدم الأمر بعد ذلك.

🚨 #ALERTA | Descontrol en las tribunas de la Universidad de Chile 🇨🇱 📌 Los hinchas arrojan palos, butacas y pedazos de mampostería a los simpatizantes de Independiente 📌 Las autoridades analizan la continuidad del partido pic.twitter.com/uTomTHeItI — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 21, 2025

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية أن المباراة لن تقام مرة أخرى وقد تم إلغائها نهائيا على أن يحسم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم موقف المباراة.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم القبض على أكثر من 300 مشجعا بعد أعمال شغب دامية من الجانبين.

Más de 300 hinchas de Universidad de Chile detenidos por la Policía de la Ciudad, luego de los incidentes en la cancha de Independiente. pic.twitter.com/rwBtGHb0cL — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

كما توجد حالات إصابة خطيرة من الطرفين.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق مما يعني تأهل فريق أونيفرسيداد التشيلي، قبل أن يخرج مشجعو الفريق قبل نهاية الشوط الأول بتكسير وإلقاء المقاعد على جماهير إنديبندينتي أصحاب الأرض.

وتم تحذير الجماهير التشيلية عبر المذيع الداخلي للملعب لكن ألقى مشجعو الفريق التشيلي قنبلة صوت على أصحاب الأرض مع تأخر انطلاقة الشوط الثاني.

وهاجمت مجموعة من جماهير إنديبندينتي مشجعين الفريق التشيلي في ظل غياب عناصر الأمن.

في النهاية تمكنت الشرطة الأرجنتينية من السيطرة على الأمر مع القبض على أكثر من 300 مشجع من الضيوف.