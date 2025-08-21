الرياضية: اتحاد جدة يستهدف لاعب زينيت

يستهدف نادي اتحاد جدة ضم البرازيلي ماركوس ويندل لاعب وسط زينت الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تسعى إلى تغيير لاعب أو اثنين في خط الوسط، خلال الميركاتو الحالي، بعد الخسارة 1ـ2 أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، الثلاثاء.

وتصل القيمة السوقية للاعب، البالغ 27 عامًا، نحو 18 مليون يورو

ويمتد عقده مع زينت حتى صيف 2028.

وبدأ ويندل مسيرته مع فلومينينسي البرازيلي، ثم انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يستقر في زينت الروسي منذ صيف 2020، إذ يقضي موسمه الخامس.

وخاض اللاعب 289 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 34 هدفًا، وقدم 46 تمريرة حاسمة.

على المستوى الدولي، لم يلعب مع المنتخب البرازيلي الأول، لكنه شارك في 11 مباراة مع منتخب تحت 23 عامًا، سجل هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.