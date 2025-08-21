قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي

كشف نادي غزل المحلة أن الفحوصات الطبية الأولية لإصابة محمود نبيل لاعب وسط الفريق قد أثبتت وجود اشتباه بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

محمود نبيل النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وكان محمود نبيل قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غزل المحلة ضد الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري مما دفع علاء عبد العال المدير الفني لاستبداله اضطراريا.

وصرح خالد الجميزي طبيب فريق غزل المحلة أن الفحوصات الطبية الأولى التي خضع لها محمود نبيل أثبتت وجود اشتباه بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب غزل المحلة أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

بينما أشار إلى أن بسام وليد يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من التهابات أوتار الساق اليمنى والتي ظهرت عليه قبل مواجهة سموحةه الماضية.

وشدد طبيب غزل المحلة أن بسام وليد أيضا فرص لحاقه بمواجهة الأهلي ضعيفة في ظل حاجته لاستكمال برنامجه العلاجي.

ويستضيف غزل المحلة فريق الأهلي في تمام السادسة من مساء يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان غزل المحلة قد تعادل في أول 3 جولات بنتيجة واحدة وهي التعادل السلبي بدون أهداف.