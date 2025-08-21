في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال

حسم إنتر ميامي تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوريات بين الفرق الأمريكية والمكسيكية.

وتغلب إنتر ميامي على تايجرز أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد ليحسم مقعده في المربع الذهبي.

وسجل لويس سواريز هدفي إنتر ميامي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 23 و89، بينما أحرز أنخيل كوريا هدف تايجرز أونال الوحيد في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي دون إعلان أسباب وسط تقارير تشير إلى عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة رغم مشاركته لشوط في المباراة الأخيرة من الدوري الأمريكي.

بينما شارك كل من خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ورودريجو دي باول ولويس سواريز.

ويواجه إنتر ميامي فريق أورلاندو سيتي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

على أن تقام الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

بينما كولمبوس كرو توج بالنسخة الأخيرة أمام فريق لوس أنجلوس.